Заявления о возможной отставке премьер-министра Украины Алексея Гончарука пока преждевременны. Об этом 28 февраля в интервью радиостанции «Новое время» заявил вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук

Новый премьер, незаконная люстрация, падение рейтинга Зеленского. Главное на неделе с 21 по 28.02 от экспертов © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Имеет значение лишь то, как этот человек будет выполнять программу, заданную президентом и парламентом.

«Мы получили первый промежуточный отчет и ожидаем дальнейшей деятельности правительства. Посмотрим, как он (Гончарук — ред.) себя проявит в ситуации, связанной с эпидемией коронавируса в мире; посмотрим, как проявит себя в ситуации, когда весна наступает — надо осуществлять надзор над теми, кто сажает (это министерство юстиции). Исходя из этого уже будут делаться выводы», — сказал Стефанчук.

На днях украинские СМИ сообщили, что команда Владимира Зеленского готовит отставку Кабинета министров во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком. Среди его преемников называют Сергея Тигипко, Олега Дубину и Валерия Хорошковского.