Стефанчук утверждает, что неважно, кто будет занимать пост главы Кабмина.
Имеет значение лишь то, как этот человек будет выполнять программу, заданную президентом и парламентом.
«Мы получили первый промежуточный отчет и ожидаем дальнейшей деятельности правительства. Посмотрим, как он (Гончарук — ред.) себя проявит в ситуации, связанной с эпидемией коронавируса в мире; посмотрим, как проявит себя в ситуации, когда весна наступает — надо осуществлять надзор над теми, кто сажает (это министерство юстиции). Исходя из этого уже будут делаться выводы», — сказал Стефанчук.
На днях украинские СМИ сообщили, что команда Владимира Зеленского готовит отставку Кабинета министров во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком. Среди его преемников называют Сергея Тигипко, Олега Дубину и Валерия Хорошковского.