В Италии у гражданки Молдавии обнаружили коронавирус. Об этом в пятницу, 28 февраля, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии

По данным ведомства, женщина заразилась вирусом после контакта с заболевшей итальянкой. Отмечается, что есть еще одна гражданка Молдавии, которая вступила в контакт с той же итальянкой — она пока что ожидает результатов анализов.

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«Состояние у двух женщин хорошее и не требует госпитализации, они находятся на карантине дома, Служба общественного здравоохранения Италии оказывает им необходимую помощь. О состоянии здоровья двух гражданок Молдавии итальянские власти будут постоянно информировать наше дипломатическое представительство», — рассказали в МИДЕИ.

Ранее сообщалось, что коронавирус был диагностирован у гражданки Украины, работающей в Италии. Девушка и все, кто с ней контактировал, были помещены на карантин.