Внештатный фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» Виталий Ромас попал под следствие в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 28 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо главы МГБ ЛНР Анатолия Антонова

По информации МГБ республики, Ромаса задержали еще 15 января этого года.

Следственный отдел МГБ 20 февраля возбудил в отношении задержанного уголовное дело по статье 343 УК ЛНР («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

Санкция статьи предусматривает пять лет лишения свободы.

Письмо Антонова стало ответом на запрос о местонахождении корреспондента и о его правом статусе, который МИА «Россия сегодня» направило в МГБ 12 февраля.

Однако информагентство до сих пор не получило ответ на вопрос, какие именно действия Ромаса стали основанием для уголовного дела.

«Россия сегодня» требует от властей ЛНР провести объективное расследования в связи с недоказанными обвинениями.

«Мы также считаем неприемлемым более чем двухмесячное задержание журналиста без объяснения причин», — говорится в сообщении пресс-службы МИА Россия сегодня».

Виталий Ромас сотрудничал с агентством в качестве внештатного фотокорреспондента более года.

Его аккредитация при администрации ЛНР истекла в октябре, а при Народной милиции — в феврале этого года.