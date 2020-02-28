По состоянию на 28 февраля в Румынии коронавирус обнаружили у трех человек.
В селе Нучора власти собираются разместить порядка 10 человек, у которых подозревают инфекцию. Это возмутило местных жителей, дома которых находятся в нескольких сотнях метрах от летнего лагеря.
Как сообщают СМИ, в лагере нет водопровода и отопления. В коммуне Арджнеш вспышка уханьской пневмонии пока не зарегистрирована.
Массовые протесты местных жителей против карантина прошли недавно в поселке Новые Санжары под Полтавой.
В стычках с протестующими, которые забрасывали камнями автобусы с с эвакуированными из Китая соотечественниками, пострадали девять полицейских.