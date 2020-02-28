Жители села Нучоара в коммуне Арджеш (Румыния) вышли на улицы с акцией протеста против коронавирусного карантина в местном студенческом лагере и охотничьем доме. Об этом 28 февраля сообщает РБК-Украина со ссылкой на румынские СМИ

Все ближе и ближе: в Польше у 50 человек подозревают коронавирус © РИА Новости, Евгений Епанчинцев | Перейти в фотобанк

В селе Нучора власти собираются разместить порядка 10 человек, у которых подозревают инфекцию. Это возмутило местных жителей, дома которых находятся в нескольких сотнях метрах от летнего лагеря.

Как сообщают СМИ, в лагере нет водопровода и отопления. В коммуне Арджнеш вспышка уханьской пневмонии пока не зарегистрирована.

Массовые протесты местных жителей против карантина прошли недавно в поселке Новые Санжары под Полтавой.

В стычках с протестующими, которые забрасывали камнями автобусы с с эвакуированными из Китая соотечественниками, пострадали девять полицейских.