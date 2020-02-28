«После реализации первой фазы проекта "Южный газовый коридор" мы планируем его продолжение, увеличив поставки в два раза, до 20 миллиардов кубометров. Это уже согласовано», — заявил Борхардт.
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«Южный газовый коридор», который протянется на 3,5 тысячи км от Баку до юга Италии через Грузию, Грецию и Албанию, позволит поставлять в Европу газ, добытый на шельфе Каспийского моря. ЮГК представляет собой систему, включающую в себя Южно-Кавказский, Трансанатолийский и Трансадриатический трубопроводы.
Начало поставок газа в Европу ожидается до конца 2020 года.