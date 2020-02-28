Азербайджан планирует вдвое увеличить объем поставок газа в Европу по «Южному газовому коридору» (ЮГК) — до 20 млрд кубометров в год. Об этом в пятницу, 28 февраля, на пресс-конференции заявил замглавы генерального директората Еврокомиссии по энергетическим вопросам Клаус-Дитер Борхардт, передает РИА Новости

«После реализации первой фазы проекта "Южный газовый коридор" мы планируем его продолжение, увеличив поставки в два раза, до 20 миллиардов кубометров. Это уже согласовано», — заявил Борхардт.

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Азербайджан и Белоруссия договорились о поставках нефти через Украину © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

Начало поставок газа в Европу ожидается до конца 2020 года.