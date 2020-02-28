По последним данным Киевского международного института социологии (КМИС), количество тех, кто положительно относится к Зеленскому, за два месяца снизилось с 60 до 47%.
Тем не менее Павел Рудяков не считает такое снижение рейтинга критическим для главы государства.
«В то же время Зеленский остается ведущим политиком. Вокруг него не вырос никто, у кого была хотя бы соотносимая цифра. У всех остальных рейтинг в два-три раза ниже. То есть у него конкурентов пока нет из политического класса. Люди в нем разочаровываются, но вместе с тем люди не очарованы никем другим. Это пока что даже не звоночек, это тенденция, которую нужно отслеживать», — рассказал политолог.
По его словам, для улучшения рейтинга команда Зеленского готовит в том числе замену правительства.
Этот шаг, считает эксперт, не добавит баллов президенту, но приостановит падение его популярности.
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