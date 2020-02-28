Для любого главы государства рейтинг около 50% считается вполне приемлемым результатом, тем более это касается Украины, где у власти нет особых достижений. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков

Рудяков: Украине нужна не кадровая перестановка, а кадровая революция © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Тем не менее Павел Рудяков не считает такое снижение рейтинга критическим для главы государства.

«В то же время Зеленский остается ведущим политиком. Вокруг него не вырос никто, у кого была хотя бы соотносимая цифра. У всех остальных рейтинг в два-три раза ниже. То есть у него конкурентов пока нет из политического класса. Люди в нем разочаровываются, но вместе с тем люди не очарованы никем другим. Это пока что даже не звоночек, это тенденция, которую нужно отслеживать», — рассказал политолог.

По его словам, для улучшения рейтинга команда Зеленского готовит в том числе замену правительства.

Этот шаг, считает эксперт, не добавит баллов президенту, но приостановит падение его популярности.

Полностью интервью читайте здесь