Ранее стало известно, что в Грузии выявили второй случай заражения коронавирусом. Заболевание обнаружили у девушки, которая совсем недавно посетила Италию. К медикам она обратилась спустя два дня после прибытия в страну.
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По данным местного ТВ, филиал банка обычно работает до 19:00 (18:00 по мск), однако именно сегодня он закрылся на несколько часов раньше.
В пресс-службе банка подтвердили, что зараженная девушка действительно работает в филиале банка. По словам представителей организации, состояние их сотрудницы удовлетворительное, все, с кем она общалась за последние дни, идентифицированы.