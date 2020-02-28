В Тбилиси закрыли филиал «Банка Грузии» после известия о том, что у одной из сотрудниц был обнаружен коронавирус. Об этом в пятницу, 28 февраля, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на местное телевидение

В Грузии сообщили о втором случае заражения китайским коронавирусом © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

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По данным местного ТВ, филиал банка обычно работает до 19:00 (18:00 по мск), однако именно сегодня он закрылся на несколько часов раньше.

В пресс-службе банка подтвердили, что зараженная девушка действительно работает в филиале банка. По словам представителей организации, состояние их сотрудницы удовлетворительное, все, с кем она общалась за последние дни, идентифицированы.