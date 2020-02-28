На Украине любой желающий теперь может обзавестись необычными эко-пакетами. Днепровский завод «Новис» научился производить их из обычной картошки, говорится в сообщении Facebook-паблика «Шо там» 27 февраля

Технология производства подобных пакетов не нова, их, в частности, уже давно производят в ФРГ. Именно в поездке по Германии руководители «Новиса» и подсмотрели эту идею. «Слуги народа» предложили запретить полиэтиленовые пакеты в магазинах и кафе © CC0, Pixabay

Стоимость набора из 20 таких «картофельных» пакетов на Украине на сегодняшний день равняется 59 грн (161 руб.).

Изготавливают их из смеси картофельного и кукурузного крахмала. Производители уверяют, что срок разложения изделия составляет 90 дней.

Борьба с полиэтиленовыми пакетами — модный экологический тренд современности. Защитники природы утверждают, что подобные пакеты разлагаются в течение столетий, что сильно вредит экологии.

Многие страны уже полностью избавились от пластиковых сумок, подобные разговоры не первый год ходят и на Украине, но до конкретных решений пока дело не дошло.