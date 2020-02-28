На днях украинские СМИ сообщили, что команда Владимира Зеленского готовит отставку Кабинета министров во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком.
Среди его преемников называют Сергея Тигипко, Олега Дубину и Валерия Хорошковского.
«Против генпрокурора Рябошапки уже ведется кампания. Думаю, там самые неожиданные фигуры могут всплыть, например, Андрей Портнов. Он кризисный менеджер, известный человек и мог бы навести порядок борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти», — рассказал политолог.
Юрист Андрей Портнов работал в Администрации президента Виктора Януковича. В мае 2019 года он инициировал расследование должностных преступлений пятого президента Украины Петра Порошенко.
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