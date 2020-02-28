Серьезные кадровые потрясения ожидают не только правительство Украины, но и силовой блок, в том числе Офис генпрокурора, который сейчас возглавляет Руслан Рябошапка. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков

Рудяков: Украине нужна не кадровая перестановка, а кадровая революция © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк Владимира Зеленского готовит отставку Кабинета министров во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком.

Среди его преемников называют Сергея Тигипко, Олега Дубину и Валерия Хорошковского.

«Против генпрокурора Рябошапки уже ведется кампания. Думаю, там самые неожиданные фигуры могут всплыть, например, Андрей Портнов. Он кризисный менеджер, известный человек и мог бы навести порядок борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти», — рассказал политолог.

Юрист Андрей Портнов работал в Администрации президента Виктора Януковича. В мае 2019 года он инициировал расследование должностных преступлений пятого президента Украины Петра Порошенко.

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