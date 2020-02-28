Киргизия с 1 марта вводит временный запрет на въезд и выезд из страны по ID-карте из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом в пятницу, 28 февраля, сообщила пресс-служба правительства республики

«Данная мера вводится в целях безопасности граждан республики и усиления контроля текущей ситуации при пересечении гражданами страны границ. Ранее были выявлены попытки кыргызстанцев пересечь госграницу по ID-карте, скрыв факт прибытия в Москву из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией», — говорится в сообщении.

Патовая ситуация. Украинцев будут спасать от коронавируса просроченными масками © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

Больше новостей читайте в Telegram-канале Украина.ру

Ранее стало известно, что Киргизия запретила въезд в страну гражданам Китая, Ирана, Японии, Южной Кореи и Италии из-за угрозы распространения коронавируса.