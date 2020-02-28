«Данная мера вводится в целях безопасности граждан республики и усиления контроля текущей ситуации при пересечении гражданами страны границ. Ранее были выявлены попытки кыргызстанцев пересечь госграницу по ID-карте, скрыв факт прибытия в Москву из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией», — говорится в сообщении.

Патовая ситуация. Украинцев будут спасать от коронавируса просроченными масками
Патовая ситуация. Украинцев будут спасать от коронавируса просроченными масками
© РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк
Отмечается, что все прибывшие по такой схеме граждане были помещены в карантин.

Больше новостей читайте в Telegram-канале Украина.ру

Ранее стало известно, что Киргизия запретила въезд в страну гражданам Китая, Ирана, Японии, Южной Кореи и Италии из-за угрозы распространения коронавируса. 