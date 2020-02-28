Футбольный клуб «Шахтер» (Донецк) узнал своего соперника по 1/8 Лиги Европы. Жеребьевка очередного раунда плей-офф второго по значимости клубного турнира континента прошла 28 февраля в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне, говорится в Twitter украинской команды

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«"Шахтер" встретится с "Вольфсбургом" в 1/8 финала Лиги Европы! Первый матч проведем на выезде 12 марта, ответный — в Харькове 19-го», — говорится в сообщении.

На предыдущей стадии плей-офф украинский клуб в двухматчевом противостоянии оказался сильнее португальской «Бенфики».

🔥 «Шахтер» встретится с «Вольфсбургом» в 1/8 финала Лиги Европы! ⚒



Первый матч проведем на выезде 12 марта, ответный – в Харькове 19-го. pic.twitter.com/YEEfkTjIyr — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 28, 2020

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