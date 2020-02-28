По результатам жеребьевки соперником донецкого «Шахтера» станет немецкий «Вольфсбург».
«"Шахтер" встретится с "Вольфсбургом" в 1/8 финала Лиги Европы! Первый матч проведем на выезде 12 марта, ответный — в Харькове 19-го», — говорится в сообщении.
На предыдущей стадии плей-офф украинский клуб в двухматчевом противостоянии оказался сильнее португальской «Бенфики».
🔥 «Шахтер» встретится с «Вольфсбургом» в 1/8 финала Лиги Европы! ⚒— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 28, 2020
Первый матч проведем на выезде 12 марта, ответный – в Харькове 19-го. pic.twitter.com/YEEfkTjIyr