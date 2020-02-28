Венгр-грубиян из киевского «Динамо» не доехал до Сочи и попал в охваченный коронавирусом Китай
Венгр-грубиян из киевского «Динамо» не доехал до Сочи и попал в охваченный коронавирусом Китай
© РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк
По результатам жеребьевки соперником донецкого «Шахтера» станет немецкий «Вольфсбург».

«"Шахтер" встретится с "Вольфсбургом" в 1/8 финала Лиги Европы! Первый матч проведем на выезде 12 марта, ответный — в Харькове 19-го», — говорится в сообщении.

На предыдущей стадии плей-офф украинский клуб в двухматчевом противостоянии оказался сильнее португальской «Бенфики».

 