Российский боец-тяжеловес ММА, уроженец Харькова Алексей Олейник рассказал «Спорт-Экспрессу» о своем отношении к событиям 2014 года на Украине. Интервью со спортсменом опубликовано 27 февраля на сайте издания

Олейник родился в 1977 году в Харькове. В 2015 году он сменил гражданство на российское. Двукратный чемпион мира по самбо. В настоящее время выступает в крупнейшем промоушене по смешанным единоборствам UFC. «Ребята, до свидания»: Олейник не хочет вникать в ситуацию с показом его боя в UFC на Украине © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

По словам спортсмена, во время событий на Майдане в Киеве 6 лет назад его больше всего поразило то, что сотрудники милиции не могли отвечать на провокации и насилие со стороны протестующих.

«Идиотизм! А самое страшное — этим ребятам запретили отвечать. Они стояли со щитами, имея приказ: никого не пропускать, но нельзя идти на толпу, нельзя бить и стрелять. У них было оружие — перекосили бы это стадо, и все. Но им запретили! Вы попробуйте в Америке бросить в полицейского пластиковую бутылку. Да просто замахнуться. В вас всадят моментально 20 пуль», — рассказал Олейник.

Он напомнил, что за свою позицию был внесен в базу данных скандального сайта «Миротворец» «между Охлобыстиным и покойным Кобзоном».

На родине Алексею Олейнику уже не первый год объявлена информационная блокада. На январском турнире UFC 246 его бой с американцем Морисом Грином не попал в прямую трансляцию украинского телеканала Setana Sports, вместо этого зрители увидели в записи поединок других бойцов.