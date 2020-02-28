Грядущие кадровые перестановки не коснутся Министерства финансов Украины, которым сейчас руководит Оксана Маркарова. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков

Рудяков: Украине нужна не кадровая перестановка, а кадровая революция © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк Владимира Зеленского готовит отставку Кабинета министров во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком.

Среди его преемников называют Сергея Тигипко, Олега Дубину и Валерия Хорошковского.

«Министерство финансов остается без изменений, потому что Маркарова, которая там сидит, это ставленница настолько серьезных сил, что не в компетенции Зеленского ее убирать без согласования с ними», — рассказал Павел Рудяков.

Оксана Маркарова получила степень магистра в области международных публичных финансов и торговли в Индианском университете в Блумингтоне, США.

С 1998 по 1999 и с 2001 по 2003 год Маркарова занимала должности советника по экономической политике и менеджера по внешним и корпоративным связям в американском фонде прямых инвестиций Western NIS Enterprise Fund (теперь в управлении Horizon Capital), а в 2000 году в США проходила практику во Всемирном банке.

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