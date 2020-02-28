Министерство культуры, молодежи и спорта (МКМС) Украины совместно с Министерством финансов приняли решение о «приближении финансирования», чтобы телеканал «Общественный» имел возможность рассчитаться с долгами. Об этом 28 февраля министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский написал в своем Telegram-канале

Украинские телезрители могут остаться без Олимпиады и «Евровидения» © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

«Общественный вещатель не предусмотрел в бюджете средств на погашение задолженности. МКМС, чтобы избежать ситуации относительно возможного прекращения вещания, вместе с Минфином принято решение о приближении финансирования, чтобы «Общественное» имело возможность рассчитаться с долгами немедленно», — написал Бородянский.

По его словам, сумма, которая заблокирована в Швейцарии, вернется в бюджет, а Киев будет инициировать изменения в бюджете по увеличению финансирования Общественного вещателя на сумму уплаченного долга за счет возвращенных из Швейцарии средств.