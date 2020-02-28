По решению суда, телеканал должен выплатить долг 10,5 млн евро в пользу «Евроньюс». В «Общественном» утверждают, что этот долг достался вещателю в наследство от бывшей государственной Национальной телекомпании Украины.
«Общественный вещатель не предусмотрел в бюджете средств на погашение задолженности. МКМС, чтобы избежать ситуации относительно возможного прекращения вещания, вместе с Минфином принято решение о приближении финансирования, чтобы «Общественное» имело возможность рассчитаться с долгами немедленно», — написал Бородянский.
По его словам, сумма, которая заблокирована в Швейцарии, вернется в бюджет, а Киев будет инициировать изменения в бюджете по увеличению финансирования Общественного вещателя на сумму уплаченного долга за счет возвращенных из Швейцарии средств.