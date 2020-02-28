В Белоруссии университет, где обучался зараженный коронавирусом студент, полностью отменил занятия. Об этом в пятницу, 28 февраля, сообщило агентство РИА Новости

Коронавирус несётся по миру. Но в России и Украине пока всё в порядке © REUTERS, Dado Ruvic | REUTERS, Dado Ruvic | Перейти в фотобанк

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«C 28 февраля по 15 марта учебный процесс в БНТУ переводится на обучение по индивидуальному плану для каждого обучающегося, то есть аудиторных занятий не будет. Работа профессорско-преподавательского состава организуется с учетом необходимости по возможности ограничить посещение университета», — сообщили в пресс-службе вуза.

В университете также отменили все публичные мероприятия и ограничили вход посторонних в общежития.