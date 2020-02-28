Ранее в Минске зарегистрировали первый случай заболевания коронавирусом — тесты показали наличие Covid-19 у студента Белорусского национального технического университета (БНТУ) из Ирана. В настоящее время молодой человек и все, кто с ним контактировал, находятся в закрытых боксах в Минской инфекционной больнице.
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«C 28 февраля по 15 марта учебный процесс в БНТУ переводится на обучение по индивидуальному плану для каждого обучающегося, то есть аудиторных занятий не будет. Работа профессорско-преподавательского состава организуется с учетом необходимости по возможности ограничить посещение университета», — сообщили в пресс-службе вуза.
В университете также отменили все публичные мероприятия и ограничили вход посторонних в общежития.