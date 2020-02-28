По его словам, три больницы оборудовали для детей и еще три — для взрослых. Отдельно выделили больницу, куда будут привозить беременных. Среди всех больниц столицы выбрали Александровскую больницу, Киевские №4 и №9, детские больницы №1 и №2, а также детскую инфекционную больницу.
Сообщается, что в Киеве работают две специализированные бригады для транспортировки пациентов с подозрением на коронавирус. Больным подготовили 482 койки — 237 для взрослых, 200 для детей и 45 для беременных. В структуре инфекционных отделений предусмотрено 78 боксов. Реанимационные кровати инфекционных отделений медучреждений обеспечены аппаратами искусственной вентиляции легких.
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«Также планируем в ближайшее время закупить и установить оборудование для проведения экспресс-тестов на коронавирус в обоих аэропортах Киева», — сообщил Кличко.