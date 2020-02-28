Киевская мэрия определила семь больниц, в которые будут госпитализированы люди с подозрением на коронавирус. Об этом мэр города Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале 28 февраля

Минздрав Украины рассказал, сколько в стране есть мест для лечения больных коронавирусом © The Central Hospital of Wuhan | The Central Hospital of Wuhan | Перейти в фотобанк

Сообщается, что в Киеве работают две специализированные бригады для транспортировки пациентов с подозрением на коронавирус. Больным подготовили 482 койки — 237 для взрослых, 200 для детей и 45 для беременных. В структуре инфекционных отделений предусмотрено 78 боксов. Реанимационные кровати инфекционных отделений медучреждений обеспечены аппаратами искусственной вентиляции легких.

Больше новостей о коронавирусе читайте в Telegram-канале Украина.ру

«Также планируем в ближайшее время закупить и установить оборудование для проведения экспресс-тестов на коронавирус в обоих аэропортах Киева», — сообщил Кличко.