Глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко считает, что вопрос о новом главе украинского правительства будет поднят не раньше апреля. Он сказал об этом в интервью изданию Украина.ру 28 февраля

Фесенко: Пока не будет проголосован закон о земле, Кабмину ничего не угрожает © Facebook Владимира Фесенко Алексей Гончарук и весь Кабмин отправятся в отставку.

«Думаю, что если вопросы о новом премьере будут подниматься, то не сейчас, а минимум через несколько недель, а возможно, и в конце марта или в апреле — не раньше. А может быть, даже только тогда, когда закончится год работы. Но то, что кресло под Гончаруком зашаталось, — это очевидно», — отметил Фесенко.

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Ранее политолог на своей странице в Facebook говорил, что, по его мнению, Кабмину ничего не угрожает до тех пор, пока Верховная Рада не проголосует законопроект о рынке земли.

При этом в начале февраля парламентарии отложили рассмотрение этого закона до апреля.

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