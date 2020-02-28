В среду, 26 февраля, ряд украинских СМИ со ссылкой на источники сообщили, что в скором времени премьер-министр Украины Алексей Гончарук и весь Кабмин отправятся в отставку.
«Думаю, что если вопросы о новом премьере будут подниматься, то не сейчас, а минимум через несколько недель, а возможно, и в конце марта или в апреле — не раньше. А может быть, даже только тогда, когда закончится год работы. Но то, что кресло под Гончаруком зашаталось, — это очевидно», — отметил Фесенко.
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Ранее политолог на своей странице в Facebook говорил, что, по его мнению, Кабмину ничего не угрожает до тех пор, пока Верховная Рада не проголосует законопроект о рынке земли.
При этом в начале февраля парламентарии отложили рассмотрение этого закона до апреля.
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