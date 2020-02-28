Киевский общественный транспорт обычно моют, но не дезинфицируют. Об этом 28 февраля сообщает в Facebook «Киев оперативный» со ссылкой на муниципальную компанию, которая управляет общественным транспортом в столице «Киевпастранс»

Эпидемия коронавируса: в Швейцарии отменен Женевский международный автосалон © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

«В период повышения эпидемиологической заболеваемости гриппом и острыми респираторными заболеваниями для обработки поручней салонов, дверей, подоконников, ручек пассажирских сидений и пола, дополнительно применяем еще и дезинфицирующие средства», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что наркологи также дополнительно термометром проверяют водителей и контролеров перед выездом на маршрут и после заезда в депо.