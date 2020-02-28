Отмечается, что влажная уборка моющими средствами салона подвижного состава осуществляется ежедневно перед выездом на маршрут, снаружи — раз в неделю или в зависимости от уровня загрязнения.
«В период повышения эпидемиологической заболеваемости гриппом и острыми респираторными заболеваниями для обработки поручней салонов, дверей, подоконников, ручек пассажирских сидений и пола, дополнительно применяем еще и дезинфицирующие средства», — говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что наркологи также дополнительно термометром проверяют водителей и контролеров перед выездом на маршрут и после заезда в депо.