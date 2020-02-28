«Тошнотворные конфеты»: украинцев кормят сладостями с личинками и черной плесенью
«Тошнотворные конфеты»: украинцев кормят сладостями с личинками и черной плесенью
© sergeyg7987 / flickr
«Решил испечь блины на Масленицу. В муке местного производителя — неизвестная "добавка" с плохим запахом», — пожаловался покупатель.

Он показал непонятный предмет из пакета с мукой и предположил, что это тухлое яйцо.

Видео содержит ненормативную лексику. 