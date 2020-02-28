Украинец купил муку местного производства в харьковском магазине, чтобы испечь блины на Масленицу, и чуть было не отравился. Соответствующее видео опубликовали 28 февраля в YouTube
«Решил испечь блины на Масленицу. В муке местного производителя — неизвестная "добавка" с плохим запахом», — пожаловался покупатель.
Он показал непонятный предмет из пакета с мукой и предположил, что это тухлое яйцо.
Видео содержит ненормативную лексику.
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