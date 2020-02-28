«Девяностый Международный автомобильный салон, который должен был открыться для СМИ в следующий понедельник, а для обычных посетителей с 5 по 15 марта, не состоится», — говорится в сообщении на официальном сайте мероприятия.
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Организаторы отмечают, что такое решение было принято в связи с требованием швейцарских властей об отмене всех мероприятий, насчитывающих более 1 тыс. участников, до 15 марта.
В прошлом году Женевский автосалон посетили более 600 тыс. человек.