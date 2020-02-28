Одно из крупнейших автомобильных мероприятий Женевский международный автосалон отменен в связи со вспышкой коронавируса в Европе. Об этом в пятницу, 28 февраля, сообщили организаторы выставки

«Девяностый Международный автомобильный салон, который должен был открыться для СМИ в следующий понедельник, а для обычных посетителей с 5 по 15 марта, не состоится», — говорится в сообщении на официальном сайте мероприятия.

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Коронавирус несётся по миру. Но в России и Украине пока всё в порядке © REUTERS, Dado Ruvic | REUTERS, Dado Ruvic | Перейти в фотобанк

В прошлом году Женевский автосалон посетили более 600 тыс. человек.