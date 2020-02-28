Информация о возможной отставке нынешнего правительства Украины во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком, скорее всего, соответствует действительности. Об этом 28 февраля в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков

По его словам, в команде президента Владимира Зеленского консультации о замене главы Кабинета министров начались уже после новогодних праздников.

«До конца первого квартала не будет смены правительства. Думаю, ее следует ожидать к середине апреля, если только не придет коронавирус. В Белоруссии зафиксировали один случай, к нам он может прийти через несколько дней. Тогда правительство полетит под горячую руку», — рассказал политолог.

Кабмин Тигипко. Стал известен список министров нового правительства Украины © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк Сергей Тигипко.

По информации экс-депутат Верховной Рады от Партии регионов Олега Царева, в состав нового правительства также могут войти Арсен Аваков, Лана Зеркаль, Юрий Витренко и Руслан Демченко.