Ключевыми константами Европы сегодня являются нацизм и русофобия, которые с течением времени никуда не исчезли. Об этом рассказал военно-политический аналитик из Израиля Яков Кедми в недавнем эфире телеканала «Россия 1»

Яков Кедми объяснил, почему на самом деле Запад был против создания Израиля © РИА Новости, Кристина Афанасьева | Перейти в фотобанк

По его словам, для Европы хороши все средства делегитимации России как нормального государства, поэтому происходящее сегодня возрождение нацизма и обвинения СССР в развязывании Второй мировой войны не должны никого удивлять.

Специалист добавил, что правда о Европе во время Второй мировой войны заключается в том, что она вся вела войну с евреями и коммунистами, но не с нацизмом, хотя сегодня все об этом предпочли забыть.

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