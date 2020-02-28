«Нацизм — это плоть от плоти европейской цивилизации. И он никуда не делся, они просто притихли. Вторая часть Европы, которая всегда была, — это страх и ненависть перед Россией. Попытки делегитимации России еще со времен Ивана Грозного продолжаются и сегодня», — подчеркнул эксперт.
По его словам, для Европы хороши все средства делегитимации России как нормального государства, поэтому происходящее сегодня возрождение нацизма и обвинения СССР в развязывании Второй мировой войны не должны никого удивлять.
Специалист добавил, что правда о Европе во время Второй мировой войны заключается в том, что она вся вела войну с евреями и коммунистами, но не с нацизмом, хотя сегодня все об этом предпочли забыть.
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