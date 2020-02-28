Офис президента Украины Владимира Зеленского обсуждает два основных сценария перезагрузки правительства. Об этом 28 февраля сообщает Telegram-канал «Резидент»

Кабмин Тигипко. Стал известен список министров нового правительства Украины © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк сообщении.

Глава Офиса президента Андрей Ермак якобы предлагает перезагрузить правительство ближе к местным выборам, что даст возможность власти вернуть доверие граждан, а партии «Слуга народа» выступить инициатором такого увольнения. Также отмечается, что Ермак предложил проголосовать все «токсичные законопроекты, а потом все повесить на Гончарука».