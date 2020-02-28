«Первый — это точечная замена министров под определенные группы влияния, которая позволит решить вопрос с олигархами. Второй — полная перезагрузка Кабмина с позорной отставкой Гончарука», — говорится в сообщении.
Глава Офиса президента Андрей Ермак якобы предлагает перезагрузить правительство ближе к местным выборам, что даст возможность власти вернуть доверие граждан, а партии «Слуга народа» выступить инициатором такого увольнения. Также отмечается, что Ермак предложил проголосовать все «токсичные законопроекты, а потом все повесить на Гончарука».