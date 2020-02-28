Нынешняя пенсионная система Белоруссии себя изжила и должна быть переформатирована, считает глава государства Александр Лукашенко. Президента в пятницу, 28 февраля, процитировал Telegram-канал «Пул Первого»

«Пенсионная система в том виде, в котором мы ее сегодня видим — себя изжила. Нам после президентских выборов (я буду, или кто-то из вас), все равно придется этим заниматься», — заявил Лукашенко.

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Украинские пенсии-2020: кому и сколько дадут © РИА Новости, Павел Паламарчук | Перейти в фотобанк

«Надо сделать так, чтобы человек, работая, понимал, что уйду на пенсию — буду больше работать, лучше зарабатывать — на пенсии будет лучше. Уравниловки быть не должно!» — добавил Лукашенко.

Ранее стало известно, что президентские выборы в Белоруссии пройдут 31 августа 2020 года.