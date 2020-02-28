«Пенсионная система в том виде, в котором мы ее сегодня видим — себя изжила. Нам после президентских выборов (я буду, или кто-то из вас), все равно придется этим заниматься», — заявил Лукашенко.
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Президент отметил, что если власти Белоруссии продолжат работать в том же составе, то уже в этом году они смогут начать работу над пенсионной реформой.
«Надо сделать так, чтобы человек, работая, понимал, что уйду на пенсию — буду больше работать, лучше зарабатывать — на пенсии будет лучше. Уравниловки быть не должно!» — добавил Лукашенко.
Ранее стало известно, что президентские выборы в Белоруссии пройдут 31 августа 2020 года.