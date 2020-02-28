Президент Александр Лукашенко недоволен повышением цен на социально значимые продукты питания, сообщил Sputnik Белоруссия 28 февраля

В частности он отметил, что на протяжении года постоянно дорожает молочная продукция.

«Идиотизм полный. Молоко девать некуда, а у нас цены постоянно растут. Мы не можем свой народ обеспечить этим продуктом», — сказал Лукашенко на VIII съезде Федерации профсоюзов.

«Пофигизм отдельных государств»: Лукашенко обрушился с критикой на ЕАЭС © РИА Новости, | Перейти в фотобанк

Как пишет агентство, за январь 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем выросли потребительские цены на молочную продукцию, а также на морковь, свеклу, яйца, гречневую крупу.