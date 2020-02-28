В Центре восточноевропейских и международных исследований в Берлине прошел круглый стол на тему «Три года реформ в Узбекистане», в ходе которого немецкие эксперты приветствовали рассмотрение возможности участия Узбекистана в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в качестве наблюдателя, написал Sputnik Узбекистан 28 февраля

«По мнению представителей политикоформирующих кругов Германии, новая региональная политика Узбекистана является "маяком" и "большим примером" для многих регионов мира, где усиливаются противоречия и конфликтный потенциал», — цитирует агентство сообщение Института стратегических и межрегиональных исследований (ИСМИ).

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«Участники поприветствовали рассмотрение возможности участия Узбекистана в качестве наблюдателя в ЕАЭС», — говорится в публикации.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев осенью 2019 года поручил проработать вопрос присоединения страны к ЕАЭС. В республике на разных уровнях продолжается анализ преимуществ и рисков, которые ждут страну после такого шага.