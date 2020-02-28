«По мнению представителей политикоформирующих кругов Германии, новая региональная политика Узбекистана является "маяком" и "большим примером" для многих регионов мира, где усиливаются противоречия и конфликтный потенциал», — цитирует агентство сообщение Института стратегических и межрегиональных исследований (ИСМИ).
Также отмечается, что участники круглого стола уделили повышенное внимание активизации сотрудничества Узбекистана с ЕАЭС.
«Участники поприветствовали рассмотрение возможности участия Узбекистана в качестве наблюдателя в ЕАЭС», — говорится в публикации.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев осенью 2019 года поручил проработать вопрос присоединения страны к ЕАЭС. В республике на разных уровнях продолжается анализ преимуществ и рисков, которые ждут страну после такого шага.