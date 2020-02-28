Депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Александр Дубинский прошел в здание Госбюро расследований, которое было окружено активистами и силовиками. Об этом 28 февраля сообщает сайт украинского «Пятого канала»

«Народный депутат Александр Дубинский пришел и прорвался внутрь здания Государственного бюро расследований», — говорится в сообщении. Также отмечается, что у входа в ГБР собралась толпа людей, которые мешают работе корреспондентов телеканала «1+1».