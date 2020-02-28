«Народный депутат Александр Дубинский пришел и прорвался внутрь здания Государственного бюро расследований», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что у входа в ГБР собралась толпа людей, которые мешают работе корреспондентов телеканала «1+1».
«Народный депутат Александр Дубинский пришел и прорвался внутрь здания Государственного бюро расследований», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что у входа в ГБР собралась толпа людей, которые мешают работе корреспондентов телеканала «1+1».
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