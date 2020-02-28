Польский оператор трубопровода «Дружба» PERN принял решение подготовить трубопровод к транспортировке нефти в восточном направлении. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании 27 февраля

«PERN решил, что восточная часть трубопровода Дружба должна иметь возможность перекачивать сырую нефть, то есть перекачивать сырье из Плоцка в Адамов. В настоящее время транспорт идет только в обратном направлении. Цель состоит в том, чтобы повысить гибкость логистической сети компании и повысить энергетическую безопасность Польши», — говорится в сообщении.

Отмечается, что компания уже начала искать подрядчика для этого проекта.

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«Насколько такое решение необходимо, мы убедились во время так называемого хлоридного кризиса, когда в страну поступала загрязненная нефть из России», — заявили в компании.

В апреле 2019 года в трубопроводную систему «Дружба», по которой идет экспорт нефти из России в Европу, попало загрязненное хлоридами сырье. Польша и Украина на несколько дней остановили прием нефти.