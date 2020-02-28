Игрок киевского «Динамо» и сборной Венгрии Тамаш Кадар предстоящие четыре года проведет в китайском клубе «Шаньдун Лунэн». Ранее он со скандалом был переведен в дубль «бело-синих», после чего украинская команда безуспешно пыталась пристроить защитника в российский чемпионат, сообщает 28 февраля sport.ua

Болельщики потребовали закрыть минское «Динамо», а бюджет клуба пустить «на благосостояние граждан» © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк Алексея Михайличенко, нагрубив наставнику прямо на тренировке на глазах у одноклубников. После этого инцидента игрока сослали в дубль «Динамо».

Отмечается, что венгра пытались «сплавить» клубу «Сочи», который идет на последнем месте в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги, но там ему предпочли чемпиона мира, французского защитника Адиля Рами. Кроме того, в СМИ циркулировали слухи, что интерес к Кадару проявляло другое «Динамо» — московское, но стороны так ни к чему и не пришли.

Теперь же футболисту предстоит выступать в чемпионате Китая, где продолжается эпидемия коронавируса. Его трансфер, по некоторым данным, обошелся клубу из Поднебесной в 3 млн евро.