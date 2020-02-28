«Оператор ГТС Украины» и словацкий оператор ГТС Eustream a.s. запускают виртуальный реверс газа с 1 марта 2020 года. Об этом 28 февраля сообщает пресс-служба украинской компании

А у нас реверсный газ, а у вас? Мечта Украины и Молдавии не зависеть от «Газпрома» - утопия © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк запущен через точку соединения «Вельке-Капушаны» — «Ужгород».

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«В дополнение к мощностям точки соединения «Будинце», используемых для импорта природного газа в Украину с 2014 года, Eustream и ОГТСУ согласно подписанного соглашения о взаимодействии для точки соединения «Вельки Капушаны» — «Ужгород» запускают виртуальный реверс, тем самым дополнительно расширяя словацкий коридор для поставок газа в Украину», — заявили в компании.

Начиная с 1 марта операторы ежедневно предлагают следующую мощность для рынка: 10 млн куб. м в сутки (104 ГВтгод на сутки).