Реверс будет запущен через точку соединения «Вельке-Капушаны» — «Ужгород».
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«В дополнение к мощностям точки соединения «Будинце», используемых для импорта природного газа в Украину с 2014 года, Eustream и ОГТСУ согласно подписанного соглашения о взаимодействии для точки соединения «Вельки Капушаны» — «Ужгород» запускают виртуальный реверс, тем самым дополнительно расширяя словацкий коридор для поставок газа в Украину», — заявили в компании.
Начиная с 1 марта операторы ежедневно предлагают следующую мощность для рынка: 10 млн куб. м в сутки (104 ГВтгод на сутки).