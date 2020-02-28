Согласно информации на сайте парламента, документ был возвращен в Верховную Раду с предложениями президента 27 февраля.
При этом текст предложений пока не появился на сайте парламента.
Ранее Рада приняла закон о признании утратившим силу закона «О Строевом уставе Вооруженных сил Украины». Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, он направлен на внедрение стандартов НАТО во всех сферах военной деятельности с целью достижения критериев, необходимых для членства в Организации Североатлантического договора.