Президент Украины Владимир Зеленский ветировал принятый Верховной Радой закон о признании утратившим силу закона «О Строевом уставе Вооруженных сил Украины»

«Рудимент советской эпохи». Левочкин предложил Раде отменить строевой устав ВСУ © РИА Новости, Николай Лазаренко | Перейти в фотобанк сайте парламента, документ был возвращен в Верховную Раду с предложениями президента 27 февраля.

При этом текст предложений пока не появился на сайте парламента.

Ранее Рада приняла закон о признании утратившим силу закона «О Строевом уставе Вооруженных сил Украины». Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, он направлен на внедрение стандартов НАТО во всех сферах военной деятельности с целью достижения критериев, необходимых для членства в Организации Североатлантического договора.