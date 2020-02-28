Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подготовил некоторым гражданкам страны денежный подарок, сообщает Sputnik Казахстан 28 февраля

«Предписано в период 1-6 марта 2020 года по случаю Международного женского дня в торжественной обстановке вручить от имени Президента Туркменистана денежные подарки женщинам в размере 60 манат», — сказано в распоряжении Бердымухамедова.

Неотложная задача. Лидер Туркменистана Бердымухамедов объявил войну гаджетам © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

Эту сумму получат не все. Безработных представительниц «лучшей половины» туркменского народа не «премируют». Однако школьницы и воспитанницы детских садов также получат деньги.

Согласно распоряжению Бердымухамедова, подарки предназначены для женщин, работающих на предприятиях, в учреждениях и организациях, независимо от форм собственности, пенсионерок и получательниц госпособий, а также тех, кто учится в аспирантуре, докторантуре и клинической ординатуре с отрывом от производства.

Премии получат и слушательницы курсов Академии государственной службы при президенте Туркменистана со сроком обучения не менее двух учебных лет, студентки, школьницы и воспитанницы детских дошкольных учреждений.

В прошлом году более 1,2 миллиона женщин в Туркменистане также получили по 60 манат. В прошлые годы к 8 Марта государство дарило женщинам по 40 манат.