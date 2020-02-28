«Предписано в период 1-6 марта 2020 года по случаю Международного женского дня в торжественной обстановке вручить от имени Президента Туркменистана денежные подарки женщинам в размере 60 манат», — сказано в распоряжении Бердымухамедова.
По официальному курсу это порядка $17, однако официально приобрести доллары в Туркменистане практически невозможно. Курс маната к доллару на черном рынке — 1 к 18, так что 60 манат де-факто — немногим более $3.
Эту сумму получат не все. Безработных представительниц «лучшей половины» туркменского народа не «премируют». Однако школьницы и воспитанницы детских садов также получат деньги.
Согласно распоряжению Бердымухамедова, подарки предназначены для женщин, работающих на предприятиях, в учреждениях и организациях, независимо от форм собственности, пенсионерок и получательниц госпособий, а также тех, кто учится в аспирантуре, докторантуре и клинической ординатуре с отрывом от производства.
Премии получат и слушательницы курсов Академии государственной службы при президенте Туркменистана со сроком обучения не менее двух учебных лет, студентки, школьницы и воспитанницы детских дошкольных учреждений.
В прошлом году более 1,2 миллиона женщин в Туркменистане также получили по 60 манат. В прошлые годы к 8 Марта государство дарило женщинам по 40 манат.