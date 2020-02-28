По подсчетам Национального банка Украины, в январе 2020 года инфляция в стране снизилась до 3,2% и может упасть до 3%. Но эта информация не отвечает реальным потребительским ценам. Об этом в ходе недавней пресс-конференции сообщил экономист Юрий Гаврилечко

«Какая продажа земли? Будут войны». Гаврилечко объяснил, как на Украине узаконили рейдерство © UKRLIFE.TV | UKRLIFE.TV | Перейти в фотобанк

По его убеждению, официальные цифры взяты буквально с потолка, и в Украине практически невозможно найти товары и услуги, которые повысились в цене всего на 3,2%.

Эксперт отметил, что почти все пищевые продукты на украинском рынке уже достигли ценового паритета с ближайшими зарубежными соседями украинского государства, так что по сравнению с нынешней ситуацией взрывного роста цен на продукты питания не будет.

Но причина тому, с одной стороны, аномально теплая зима, с другой — большинство частных хозяйств и фермеров не понимают, будет ли внедрен рынок земли, считает специалист.

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