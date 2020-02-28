«Потребительская инфляция — 10-15% минимум, а по отдельным позициям — и того выше. В частности, тепло в Киеве за год подорожало где-то на 25%. Если одна гигакалория в 2019 году стоила около 1300 гривен, то сейчас — больше 1600 гривен», — указал он.
По его убеждению, официальные цифры взяты буквально с потолка, и в Украине практически невозможно найти товары и услуги, которые повысились в цене всего на 3,2%.
Эксперт отметил, что почти все пищевые продукты на украинском рынке уже достигли ценового паритета с ближайшими зарубежными соседями украинского государства, так что по сравнению с нынешней ситуацией взрывного роста цен на продукты питания не будет.
Но причина тому, с одной стороны, аномально теплая зима, с другой — большинство частных хозяйств и фермеров не понимают, будет ли внедрен рынок земли, считает специалист.
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