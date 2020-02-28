На борту судна находятся 23 гражданина Украины, большинство из которых одесситы. МИД Украины, несмотря на обращения и моряков, и их родственников, на связь с экипажем не выходит.
«На исходе топливо, заканчиваются запасы воды, еды и медикаментов. Одному из членов экипажа срочно нужна медицинская помощь (у него паховая грыжа)», — говорится в сообщении.
Моряки не получают зарплату уже пять месяцев, а из-за того, что запасы топлива подходят к концу, не могут зарядить мобильные телефоны. Осложняет их контакты с внешним миром и эпидемия коронавируса в Китае.
Собственник судна — компания Vercania Holding LTD. New Orion шел под флагом Камеруна.
На судно накладывали арест и раньше. В 2018 году корабль заблокировали в порту Тайваня, а годом позже — в Малайзии.