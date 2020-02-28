Президент Белоруссии Александр Лукашенко не видит необходимости закрывать границы из-за первого случая коронавируса в республике. Он сообщил об этом на съезде Федерации профсоюзов Белоруссии 28 февраля, передает Sputnik Беларусь

Украина.ру на Youtube Пять километров до войны: как живет российское приграничье