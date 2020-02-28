Ранее Минздрав страны сообщил, что в Белоруссии зарегистрирован первый случай коронавируса нового типа. Он был выявлен у иранского студента, прибывшего из Баку.
«Это пустое», — сказал Лукашенко, комментируя возможность закрытия границы страны из-за этого случая.
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Не видит смысла в подобных мерах и глава белорусского Минздрава Владимир Караник. По его мнению, закрытие границы может стимулировать незаконную миграцию и как следствие неконтролируемое распространение инфекции.