В Белоруссии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
В Белоруссии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
© REUTERS, Dado Ruvic | Перейти в фотобанк
Ранее Минздрав страны сообщил, что в Белоруссии зарегистрирован первый случай коронавируса нового типа. Он был выявлен у иранского студента, прибывшего из Баку.

«Это пустое», — сказал Лукашенко, комментируя возможность закрытия границы страны из-за этого случая.

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Не видит смысла в подобных мерах и глава белорусского Минздрава Владимир Караник. По его мнению, закрытие границы может стимулировать незаконную миграцию и как следствие неконтролируемое распространение инфекции.