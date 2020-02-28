Одесса не может решить проблему Хаджибейской дамбы без помощи центральных властей Украины, рассказали депутаты Одесского горсовета 26 февраля

Песецкий: На местных выборах в Одессе партия Зеленского проигрывает Труханову © Facebook, Валерий Песецкий

Дамба в аварийном состоянии с 2003 года. При ураганном ветре она может не выдержать бьющих в нее волн, и тогда могут пострадать более 30 тыс. человек, отметили приглашенные на заседание эксперты.

«Если стихия повторится и дамба не выдержит, в зону затопления попадают: нефтеперерабатывающее производство, объекты Одесского морского порта и другие предприятия. А это уже грозит экологической катастрофой», — подчеркнул одесский градоначальник Геннадий Труханов.

Наилучшим вариантом специалисты считают строительство новой дамбы, все остальные меры — временные и не спасают от катастрофы.