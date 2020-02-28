В случае проведения на Украине референдума по вопросу открытия рынка земли 62% граждан проголосовали бы против. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного 21-25 февраля

Погребинский объяснил, зачем лично Зеленскому нужен закон о рынке земле © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк сообщении КМИС.

При этом отмечается что в течение периода ноябрь 2019 — февраль 2020 года доля сторонников продажи земли снижалась: если в ноябре их было 22%, то в декабре — уже 19%, а в феврале — 15%.

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В начале текущего месяца украинские депутаты, несколько дней рассматривавшие свыше 4 тысяч поправок оппозиции в закон о продаже земель сельскохозяйственного назначения, приняли решение взять паузу до апреля.

Мораторий на продажу сельхозземель действует на Украине уже 18 лет. При этом принятия земельной реформы от Киева ждет Международный валютный фонд.