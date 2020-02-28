МВД Узбекистана и национальное центральное бюро Интерпола США обсудили возможность создания канала прямого обмена информацией, пишет Sputnik 28 февраля со ссылкой на Следственный департамент при МВД Узбекистана

Агентство отмечает, что 27 февраля в Ташкенте состоялась встреча первого заместителя главы МВД Узбекистана Азиза Ташпулатова с начальником национального центрального бюро Интерпола США Уэйном Зальцгебером.

«Узбекской стороной было отмечено, что за последние годы накопилось немало вопросов, касающихся двусторонних отношений в сфере борьбы с преступностью, решение которых возможно только совместными усилиями. В связи с этим предлагается наладить канал прямого обмена информацией», — сказано в публикации.

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В частности, были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в сфере розыска преступников, а также борьбы с международным терроризмом, киберпреступностью и торговлей людьми.