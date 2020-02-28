Отмечается, что грузины возвращались на родину транзитным рейсом «Стокгольм-Киев-Тбилиси».
«Ожидая своего рейса, молодые люди вели себя агрессивно и нарушали общественный порядок. На замечание пограничников мужчины не реагировали, а наоборот осуществляли неповиновение законным требованиям охранников границы. Пограничники отдела "Борисполь" были вынуждены прибегнуть к силовым действиям и задержать нарушителей», — говорится в сообщении.
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Сейчас на мужчин составлен протокол об административном правонарушении по статье о злостном неповиновении законному распоряжению или требованию военнослужащего, или работника ГПСУ, или члена общественного формирования по охране общественного порядка и госграницы.
Кроме этого из-за своих действий граждане Грузии получили запрет въезда на Украину сроком на три года.