Как уточняется, только за последние три месяца за использование нецензурной брани в адрес футбольных арбитров и друг друга во время матчей чемпионата Азербайджана наказаны 22 наставника.
Девять из них дисквалифицированы на несколько матчей в феврале, 13 наказали в ноябре и декабре 2019-го. Все они работают в детско-юношеских лигах.
«Юные азербайджанские футболисты становятся свидетелями подобного поведения своих наставников, и не исключено, что, повзрослев, будут вести себя аналогичным образом», — пишет агентство.
Вице-президент АФФА, глава тренерского комитета Вагиф Садыхов отметил, что АФФА в ближайшее время может заняться перевоспитанием недисциплинированных азербайджанских специалистов.
«В ближайшее время мы, наверное, начнем вести профилактическую работу с такими специалистами. Здесь очень многое также зависит от руководителей клубов, которые должны подойти к этому вопросу очень серьезно. Главное, что мы видим эту проблему и будем вести в этом направлении работу», — отметил Садыхов.
Он добавил, что в случае повторения таких нарушений будут приниматься более строгие меры.
Вице-президент АФФА также напомнил, что на днях премьер-лига Азербайджана была признана одной из самых агрессивных национальных лиг. По его мнению, обе указанные проблемы связаны.