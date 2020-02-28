Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) вынуждена заниматься перевоспитанием тренеров детско-юношеских футбольных лиг, сказал вице-президент АФФА, председатель тренерского комитета ассоциации Вагиф Садыхов в комментарии Sputnik Азербайджан 28 февраля

«Кайф свободы» до тюрьмы доведет. «Мисс Азербайджан» обнажилась в центре Сингапура © Instagram semrahuseinova

Девять из них дисквалифицированы на несколько матчей в феврале, 13 наказали в ноябре и декабре 2019-го. Все они работают в детско-юношеских лигах.

«Юные азербайджанские футболисты становятся свидетелями подобного поведения своих наставников, и не исключено, что, повзрослев, будут вести себя аналогичным образом», — пишет агентство.

Вице-президент АФФА, глава тренерского комитета Вагиф Садыхов отметил, что АФФА в ближайшее время может заняться перевоспитанием недисциплинированных азербайджанских специалистов.

«В ближайшее время мы, наверное, начнем вести профилактическую работу с такими специалистами. Здесь очень многое также зависит от руководителей клубов, которые должны подойти к этому вопросу очень серьезно. Главное, что мы видим эту проблему и будем вести в этом направлении работу», — отметил Садыхов.

Он добавил, что в случае повторения таких нарушений будут приниматься более строгие меры.

Вице-президент АФФА также напомнил, что на днях премьер-лига Азербайджана была признана одной из самых агрессивных национальных лиг. По его мнению, обе указанные проблемы связаны.