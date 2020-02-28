Ранее Минздрав Украины заявил о дефиците медицинских масок. По данным директора украинской аптечной сети «Аптека доброго дня», в последнее время спрос на медицинские маски вырос в 15 раз, поэтому аптечные сети и поставщики не в состоянии обеспечить такой спрос в полной мере.
«Мы открыли сегодня то, что было на бронировании, находилось в нашем госрезерве. Я могу успокоить: у нас достаточное количество масок. Не надо их по сто, по двести штук накапливать и складывать. В случае необходимости все получат необходимую помощь от государства. Не надо раздувать панику, когда ее нет», — заявил Данилов.
В свою очередь министр охраны здоровья Зоряна Скалецкая сообщила, что МОЗ решит проблему дефицита масок в аптеках Украины совместно с производителями.
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При этом ранее о намерении выдать Минздраву защитные маски из госрезерва Украины сообщил известный бизнесмен, работающий на медицинском рынке, Алексей Давиденко. По его данным, эти маски были куплены в 2010 году и срок их годности истек еще пять лет назад.