Из-за ажиотажного спроса на медицинские маски на Украине в связи с эпидемией коронавируса они будут предоставлены из госрезерва. Об этом секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил в эфире телеканала «1+1» 27 февраля

Секретарь СНБО призвал украинцев лечиться от коронавируса луком, салом и чесноком © Факти ICTV | Факти ICTV | Перейти в фотобанк

«Мы открыли сегодня то, что было на бронировании, находилось в нашем госрезерве. Я могу успокоить: у нас достаточное количество масок. Не надо их по сто, по двести штук накапливать и складывать. В случае необходимости все получат необходимую помощь от государства. Не надо раздувать панику, когда ее нет», — заявил Данилов.

В свою очередь министр охраны здоровья Зоряна Скалецкая сообщила, что МОЗ решит проблему дефицита масок в аптеках Украины совместно с производителями.

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При этом ранее о намерении выдать Минздраву защитные маски из госрезерва Украины сообщил известный бизнесмен, работающий на медицинском рынке, Алексей Давиденко. По его данным, эти маски были куплены в 2010 году и срок их годности истек еще пять лет назад.