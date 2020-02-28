Накануне к правоохранителям обратился 65-летний мужчина. По его словам, сын позвонил ему и сказал, что неизвестные затолкали его в автомобиль в Ивано-Франковске, удерживают в подвальном помещении и требуют уплатить 20 тысяч гривен (55 тысяч рублей), в противном случае — угрожают убить.
«Как позже стало известно, "пострадавший" находился в собственном доме в Рожнятовском районе. Никаких похитителей не было обнаружено. Он признался, что действительно лично звонил отцу и умышленно сообщил, что его похитили, потому что нужны деньги для возврата долга», — рассказали силовики.
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