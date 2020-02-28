В Ивано-Франковске 30-летний мужчина организовал свое похищение, чтобы выманить у отца деньги для выплаты долга. Об этом 28 февраля сообщили в местной полиции

Полиция опровергла похищение девочки на Крещатике © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Как позже стало известно, "пострадавший" находился в собственном доме в Рожнятовском районе. Никаких похитителей не было обнаружено. Он признался, что действительно лично звонил отцу и умышленно сообщил, что его похитили, потому что нужны деньги для возврата долга», — рассказали силовики.

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