«Мы с нашими адвокатами только что вернулись из Шевченковского суда Киева. Десять минут назад судья Шевченковского суда приняла решение отменить постановление следователя об отказе нам в закрытии уголовного дела, по которому мы сегодня приглашены на допрос. Постановление отменено», — заявил он.
Судья приняла решение обязать следователя рассмотреть закрытие уголовного дела в связи с отсутствием события преступления. Адвокат Порошенко заявил, что дело, по которому проходит экс-президент, касается назначения судей, то есть реализации конституционных полномочий президента.
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