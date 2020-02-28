Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что суд обязал следователя рассмотреть его прошение о закрытии дела в связи с отсутствием события преступления. Об этом он заявил 28 февраля перед тем, как пойти на допрос в ГБР, а его выступление транслировалось в Facebook

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