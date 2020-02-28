«Шоу Квартала 95». Порошенко пообещал прийти на допрос в ГБР добровольно
«Шоу Квартала 95». Порошенко пообещал прийти на допрос в ГБР добровольно
© РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк
«Мы с нашими адвокатами только что вернулись из Шевченковского суда Киева. Десять минут назад судья Шевченковского суда приняла решение отменить постановление следователя об отказе нам в закрытии уголовного дела, по которому мы сегодня приглашены на допрос. Постановление отменено», — заявил он.

Судья приняла решение обязать следователя рассмотреть закрытие уголовного дела в связи с отсутствием события преступления. Адвокат Порошенко заявил, что дело, по которому проходит экс-президент, касается назначения судей, то есть реализации конституционных полномочий президента.    

Больше новостей читайте в Telegram-канале Украина.ру.

 

 