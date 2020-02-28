Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал лук, сало и чеснок лучшими лекарствами от коронавируса. Он сказал об этом в эфире телеканала «1+1» 27 февраля

Коронавирусом заразились уже пятеро украинцев © РИА Новости, Евгений Епанчинцев | Перейти в фотобанк

При этом Данилов уточнил, что водка — это не лекарство.

По его словам, государство должно установить контроль за прохождением всех лекарств, начиная от производителя и заканчивая последним аптечным складом.

«Как раз этим вопросом мы сейчас занимаемся, но поймите: сопротивление очень-очень неистовое, потому что люди на этом зарабатывают большие деньги… У нас сегодня в стране уже разрабатывается система тотального контроля за лекарственными средствами», — сообщил секретарь СНБО.

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Тем временем уже пятеро украинцев заразились вирусом Covid-19, но пока что все они находятся за пределами страны: четверо в Японии и одна заболевшая — в Италии.