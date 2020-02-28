Комментируя вопрос о количестве аптечных пунктов на территории Украины и отсутствие в продаже защитных масок, он заявил: «Я вам хочу сказать: лучшие лекарства от коронавируса — лук, сало и чеснок».
При этом Данилов уточнил, что водка — это не лекарство.
По его словам, государство должно установить контроль за прохождением всех лекарств, начиная от производителя и заканчивая последним аптечным складом.
«Как раз этим вопросом мы сейчас занимаемся, но поймите: сопротивление очень-очень неистовое, потому что люди на этом зарабатывают большие деньги… У нас сегодня в стране уже разрабатывается система тотального контроля за лекарственными средствами», — сообщил секретарь СНБО.
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Тем временем уже пятеро украинцев заразились вирусом Covid-19, но пока что все они находятся за пределами страны: четверо в Японии и одна заболевшая — в Италии.