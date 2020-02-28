«Когда они говорили о декоммунизации, я не ожидал найти ее здесь. Оказывается, в недрах нашего государства работает программный комплекс с романтическим названием АСОПД. Он был введен в эксплуатацию в 1995 году, а разрабатывался еще в 80-е годы, то есть еще в советские времена. Язык C ++, база данных Btrieve», — написал он.
АСОПД расшифровывается как "Автоматизированная система обработки пенсионной документации". Дубилет рассказал, что пенсии с ее помощью не рассчитывают, но продолжают начислять социальную помощь.
По его словам, Минсоцполитики работает над большим проектом, который позволит в том числе избавиться от советского наследия.