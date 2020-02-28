Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет удивился, что на госслужбе все еще работает программный комплекс для выдачи социальной помощи, который был введен в эксплуатацию 25 лет назад. Об этом 28 февраля министр сообщил в своем Facebook

Дубилет придумал состязание для обладминистраций © Facebook, Дмитрий Дубилет

АСОПД расшифровывается как "Автоматизированная система обработки пенсионной документации". Дубилет рассказал, что пенсии с ее помощью не рассчитывают, но продолжают начислять социальную помощь.

По его словам, Минсоцполитики работает над большим проектом, который позволит в том числе избавиться от советского наследия.