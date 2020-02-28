У гражданина Киргизии на лайнере Diamond Princess выявлен коронавирус COVID-2019, сказал заместитель министра иностранных дел республики Нурлан Абдрахманов 28 февраля

Аваков приготовил вертолет для доставки больных коронавирусом © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

«По имеющимся данным, болезнь проходит без ярко выраженных симптомов. Жалоб нет», — цитирует Абдрахманова Sputnik Кыргызстан.

Японцы заявили, что не выпустят из страны заболевшего до того, как он полностью выздоровеет.

Ранее стало известно, что большинство граждан Украины, находившихся на круизном лайнере, отказались возвращаться на родину.