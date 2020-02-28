Больного госпитализировали в японскую больницу после того, как у его соседа был обнаружен коронавирус. Вскоре анализы показали наличие COVID-2019 и у киргиза.
«По имеющимся данным, болезнь проходит без ярко выраженных симптомов. Жалоб нет», — цитирует Абдрахманова Sputnik Кыргызстан.
Японцы заявили, что не выпустят из страны заболевшего до того, как он полностью выздоровеет.
Ранее стало известно, что большинство граждан Украины, находившихся на круизном лайнере, отказались возвращаться на родину.