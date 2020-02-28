Глава государства вместе со всеми членами сопровождавшей его делегации, в том числе с главой Министерства иностранных дел Дамдиноом Цогтбаатаром, будет находиться под наблюдением в течение 14 дней.
Все это время Баттулга и министр проведут в больнице в столичном районе Баянзурх. Остальных поместили в санаторий в Жаргаланте.
Президент вернулся из поездки в Китай в ночь на 27 февраля. В ходе визита он встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, а также преподнес Китаю в дар 30 тысяч баранов в качестве поддержки в борьбе с коронавирусом.