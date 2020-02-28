Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга оказался на карантине после поездки в Китай, откуда распространилась вспышка коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом 27 февраля сообщает агентство «Монцамэ»

Украинские музыканты записали песню про коронавирус © flickr.com, Avarine Дамдиноом Цогтбаатаром, будет находиться под наблюдением в течение 14 дней.

Все это время Баттулга и министр проведут в больнице в столичном районе Баянзурх. Остальных поместили в санаторий в Жаргаланте.

Президент вернулся из поездки в Китай в ночь на 27 февраля. В ходе визита он встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, а также преподнес Китаю в дар 30 тысяч баранов в качестве поддержки в борьбе с коронавирусом.