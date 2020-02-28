«Мы можем помогать предпринимателям, которые к нам обратились, защищать от бизнес-групп, которые, есть информация, финансируются с Востока, нашим врагом, и занимаются рейдерскими захватами, расшатыванием ситуации в приграничном районе», — сказал он.
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Радикал заверил, что в случае каких-либо провокационных действий на границе с российским Крымом «Добровольческий украинский корпус» приложит все усилия, чтобы их пресечь.
* Организация запрещена в РФ