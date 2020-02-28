Бойцы «Добровольческого украинского корпуса» «Правого сектора»* в Херсонской области намерены защищать предпринимателей города Геническа от рейдерских посягательств. Об этом на днях заявил командир 12-й резервной сотни корпуса под позывным «Пулемет», передает IPC-Геническ

«Правый сектор»* и его метастазы Больше новостей о деятельности «Правого сектора» на Украине читайте в Telegram-канале Украина.ру Радикал заверил, что в случае каких-либо провокационных действий на границе с российским Крымом «Добровольческий украинский корпус» приложит все усилия, чтобы их пресечь. * Организация запрещена в РФ