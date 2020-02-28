Министерство юстиции Украины подало иски против 48 политических сил, которые существуют только на бумаге. Об этом сообщила пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook 27 февраля

На Минюст Украины подали в суд: борцу с коммунизмом не понравилось название партии Зеленского © Facebook, Слуга Народу | Перейти в фотобанк

По данным Минюста, чем ближе дата выборов, тем больше в стране появляется псевдопартий.

«Всего в Украине таких партий — 300. А накануне выборов они превращаются в ценный товар — пачку бумажек, которая стоит как двухкомнатная квартира», — говорится в сообщении.

Среди таких политсил: Партия ветеранов Афганистана, Социал-демократическая партия Украины, «Организация украинских националистов», «Женщины Украины», Христианско-демократический союз, Партия защитников Отечества, Партия промышленников и предпринимателей Украины, Народный Рух Украины за единство, Украинская партия чести, борьбы с коррупцией и организованной преступностью, «Пора», Либерально-гуманистическая партия «Товарищ», Всеукраинская казацкая партия, «Русичи», Партия казаков Украины, «Украина прежде всего!», «Партия "Детей войны"», «Наш дом», Партия сильной власти и другие.

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Согласно украинскому законодательству, для участия в выборах партия должна существовать не менее года до начала их проведения. Поскольку политические проекты зачастую рождаются перед самыми выборами, на Украине сложилась система, когда партию со стажем фактически покупают, оформляя это как перевыборы руководства и смену названия организации.

Так, за десятилетия сложился целый теневой рынок партий, которые даже заготавливаются заранее для продажи под выборы заинтересованным сторонам.