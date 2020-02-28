Отмечается, что фильм на украинском языке впервые вышел в прокат в Белоруссии.
Поэтому неудивительно, что поучаствовать в знаменательном событии решил посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим, который выступит с речью перед показом картины в кинотеатре «Пионер» 27 февраля в Минске.
В украинский прокат фильм вышел 16 января. Это первая полнометражная работа Лукича.
В фильме отражена мечта выросших после отсоединения Украины от СССР украинцев «свалить на Запад», в данном конкретном случае — в Канаду.
Однако главному герою, нескладному долговязому звукорежиссеру (Андрей Лидаговский), ее мешает осуществить родная мама (Ирма Витовская).