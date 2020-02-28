Дебютная лента украинского режиссера Антонио Лукича «Мои мысли тихие» в некоторых кинотеатрах белорусской столицы будет показана на языке оригинала, сообщает интернет-издание «Местные вести» 27 февраля

«Сваты» едут в Белоруссию. Лукашенко предложил Зеленскому совместно снимать кино © kinopoisk.ru

Поэтому неудивительно, что поучаствовать в знаменательном событии решил посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим, который выступит с речью перед показом картины в кинотеатре «Пионер» 27 февраля в Минске.

В украинский прокат фильм вышел 16 января. Это первая полнометражная работа Лукича.

В фильме отражена мечта выросших после отсоединения Украины от СССР украинцев «свалить на Запад», в данном конкретном случае — в Канаду.

Однако главному герою, нескладному долговязому звукорежиссеру (Андрей Лидаговский), ее мешает осуществить родная мама (Ирма Витовская).